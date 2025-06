Antonio e Valentina sono la terza coppia di Temptation Island: “Non mi fido, sicuramente sbaglierà”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È stata annunciata anche la terza coppia che farà parte del cast della nuova edizione di Temptation Island, reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, si tratta di Antonio e Valentina.

A differenza delle prime due coppie questa volta è stata la ragazza a mettersi in contatto con la redazione del programma per partecipare insieme al fidanzato. Lei ha chiaramente detto che non riesce a fidarsi di lui ed è per questo che vuole metterlo alla prova.

Valentina e Antonio a Temptation Island: lei svela perché non si fida del fidanzato

Nel video di presentazione Valentina ha fatto sapere che lei e Antonio sono fidanzati da un anno perché non si fida affatto di lui. Con ironia ha anche detto di aver già preparato le valigie perché sicuramente lui durante il programma sbaglierà.

La ragazza ha raccontato alcuni aneddoti che le hanno fatto perdere fiducia nei suoi confronti. Ha fatto sapere che all’inizio della loro relazione le disse che doveva partire con un amico che aveva vinto 150mila euro, in realtà partiva con la fidanzata. Lei l’ha scoperto perché la ragazza l’ha contattata su Instagram dicendole che avevano una cosa in comune: il fidanzato.

Valentina ha poi rivelato che di notte contatta altre ragazze, lo ha fatto fino ad un mese fa. Antonio sorrideva mentre lei parlava, l’ha poi invitata a fidarsi di lui e quando lei è apparsa titubante ha lasciato intendere che le dimostrerà che può dargli fiducia.