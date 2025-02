Stefania Orlando ed Helena Prestes attaccano Zeudi al GF: “È brava a rigirare le cose”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella serata di ieri Stefania Orlando ed Helena Prestes durante una chiacchierata si sono lasciate sfuggire dure critiche nei confronti di Zeudi Di Palma al Grande Fratello. Il rapporto tra la modella brasiliana e l’ex Miss Italia ha subito da un po’ una battuta d’arresto e sembra che al momento un riavvicinamento non sia possibile.

Per l’ennesima volta Helena Prestes si è lamentata del comportamento della gieffina, a quel punto Stefania Orlando ha svelato cosa pensa di lei dicendo che è sempre brava a rigirare le cose. A detta sua se davvero ci teneva a lei non si sarebbe avvicinata a Javier e di certo non avrebbe detto che è stato lui ad avvicinarsi a lei.

Zeudi Di Palma nel mirino di Helena Prestes e Stefania Orlando: cosa pensano di lei

Riferendosi ancora all’ex Miss Italia Stefania Orlando ha poi detto che fa presto a mettersi a piangere ma lei non ha nessuna intenzione di fare il suo gioco. Helena Prestes ha sottolineato il fatto che ad oggi tra loro non c’è più alcun rapporto. Ha anche detto di aver provato ad andare oltre l’amicizia con lei ma si è subito tirata indietro perché ben presto ha capito che non c’era chimica tra loro da quel punto di vista. A detta sua aveva iniziato a vederla come una sorella e le dispiaceva vederla triste.

Helena Prestes riferendosi a Zeudi Di Palma ha poi aggiunto: “Prima dici che sei infatuata di una persona, poi ne baci uno, baci un altro…E poi di Javier sapeva che mi interessava”. Stefania Orlando le ha però consigliato di non dare troppo peso a ciò che l’ex Miss Italia dice o fa perché essendo molto giovane è confusa e non dà valore a determinate cose.