Zeudi Di Palma non cambia idea su Helena e Javier al GF: “C’è strategia, non credo che sia amore”

Nei giorni scorsi Helena Prestes e Javier Martinez hanno affrontato un momento di crisi al Grande Fratello dopo che lui ha insinuato che pensasse ancora a Lorenzo, i due ben presto si sono riconciliati ma Zeudi Di Palma non ha ancora cambiato idea sulla coppia.

In più occasioni nella casa più spiata dagli italiani l’ex Miss Italia non ha nascosto di avere dei dubbi sulla coppia, lei infatti non crede alla veridicità del loro amore. Dubbi che col passare del tempo non sono affatto spariti, ieri sera durante la 32esima puntata del reality ha infatti ribadito che non crede che siano davvero innamorati.

Helena Prestes e Javier Martinez non sono innamorati? Per Zeudi Di Palma la loro è solo strategia

Ad Alfonso Signorini durante la diretta, riferendosi a Javier Martinez ed Helena Prestes, l’ex Miss Italia ha detto: “C’è un po’ di strategia, lo vedo pure con il rapporto con me che da parte di Helena c’è strategia…Non credo che ci sia amore perché secondo me andrebbe protetto e non far sentire a tutti…”. Lei crede che ci sia del bene tra loro, ma non pensa affatto che si possa parlare di amore.

Shaila Gatta ha dato ragione a Zeudi Di Palma dicendo che la coppia formata da Helena e Javier non le piace affatto. A parer suo la Prestes usa tutti come marionette, lo è anche il gieffino argentino. Pensa però che lui stia al gioco altrimenti sarebbe un robottino. Intanto, Lorenzo ha chiaramente lasciato intendere di non essere affatto indifferente agli occhi della modella brasiliana. A detta sua spesso lo cerca con lo sguardo e osserva tutto quello che fa, lei però si è messa a ridere e lo ha accusato di essere solo un egocentrico.