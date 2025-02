GF, Zeudi Di Palma sbotta contro Helena Prestes: “Mi ha messo in cattiva luce, non è mia amica”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo gli ultimi confronti sembravano esserci i presupposti al Grande Fratello per un riavvicinamento tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma, ma sembra che al momento le due non siano intenzionate ad avere un rapporto di amicizia. Il loro legame ha subito una battuta d’arresto, nella casa più spiata dagli italiani si stanno allontanando sempre di più.

Nelle scorse ore i concorrenti del reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini hanno giocato ad un gioco delle domande organizzato da Mattia Fumagalli e altri inquilini. Ad un certo punto Helena Prestes ha accusato l’ex Miss Italia di non essersi esposta in molte circostante, parole che l’hanno non poco infastidita e delusa. Finito il gioco Zeudi Di Palma non ha potuto fare a meno che ripensare alle parole dell’ex amica e si è sfogata con Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice.

Duro sfogo di Zeudi Di Palma contro Helena Prestes: cosa pensa la gieffina

La gieffina campana ha fatto sapere che non si aspettava che Helena Prestes l’avrebbe attaccata davanti a tutti al Grande Fratello, il suo comportamento l’ha davvero ferita. Lei continuava a sperare in un riavvicinamento ma si è resa conto che il loro legame si è spezzato, visibilmente delusa ha detto: “Mi ha messo in cattiva luce. L’ho sempre detto che non è mia amica“.

Shaila Gatta e Alfonso D’Apice le hanno subito fatto notare che Helena Prestes non aspetta un secondo per metterla in difficoltà, ancora una volta le hanno consigliato di prendere le distanze da lei. L’ex velina le ha poi detto che la modella brasiliana l’ha usata per ai fini di un gioco e l’ha invitata a fare delle valutazioni, dopodiché ha aggiunto: “Non ha avuto la sensibilità di proteggerti“.