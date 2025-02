Shaila Gatta critica Helena Prestes al Grande Fratello: “Ha il suo piano in testa”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non c’è proprio feeling tra Shaila Gatta ed Helena Prestes al Grande Fratello e non fanno nulla per nasconderlo, entrambe infatti non perdono occasione per criticarsi e attaccarsi. Ieri mentre era nel tugurio insieme a Lorenzo Spolverato, Maria Teresa Ruta e Luca Giglioli l’ex velina ha criticato il comportamento della modella brasiliana.

Shaila Gatta è convinta che Helena Prestes abbia il suo piano in testa e che agisce solo per ottenere ciò che vuole, in questo caso per arrivare in finale. A parer suo sta sfruttando anche Javier Martinez, pensa infatti che lo manderà a quel paese non appena non le servirà più. Poco dopo è intervenuto il fidanzato dicendo che il gieffino argentino non è certo una vittima, crede infatti che anche lui stia approfittando della situazione per il gioco.

Helena Prestes e Javier si sfruttano a vicenda per il gioco? Cosa pensano Shaila Gatta e Lorenzo

Nel tugurio del Grande Fratello la ballerina ha dato ragione a Lorenzo Spolverato. Riferendosi a Javier: “Lui agisce di conseguenza è intelligente e sa bene quello che sta facendo, ma lei lo fa con tanta furbizia. Quando Javier non serve tanti saluti…”.

Subito dopo Lorenzo Spolverato riferendosi ad Helena Prestes ha detto che ha agito con furbizia anche con Zeudi Di Palma. A parer suo sta facendo tutto per arrivare in finale, crede che a lei non interessa niente e nessuno, ha solo bisogno di gente che la innalzi per arrivare dove vuole arrivare.