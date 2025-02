Helena Prestes si lamenta di Zeudi al GF, il consiglio di Iago: “Prendi le distanze da lei”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Si sta incrinando sempre di più il rapporto tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma al Grande Fratello. Per settimane sono state inseparabili ma da un po’ non riescono in alcun modo a trovare un punto di incontro. Diversi sono stati fino ad ora i loro confronti, ma non sono serviti a nulla, infatti non perdono occasione per attaccarsi e criticarsi.

Durante l’ultima puntata del reality l’ex Miss Italia ha ribadito che non crede alla veridicità dell’amore nato tra Helena e Javier, pensa che la loro sia solo una strategia per arrivare in finale. Ma a ferire la modella brasiliana è stato ciò che l’ex amica ha detto mentre era da sola in confessionale. Durante la diretta di lunedì 17 febbraio Helena Pretes ha infatti scoperto che Zeudi Di Palma l’ha accusata di giocare con i sentimenti degli altri.

Il comportamento di Zeudi Di Palma non piace ad Helena Prestes: ascolterà il consiglio di Iago al GF?

Durante una chiacchierata con alcuni suoi compagni di avventura Helena Prestes si è lamentata del comportamento di Zeudi Di Palma. Più volte ha precisato che le piaceva la solidarietà che c’era all’inizio tra loro, ma il loro rapporto col tempo ha preso una piega totalmente diversa.

Poco dopo è intervenuto Iago Garcia che le ha consigliato di allontanarsi dall’ex Miss Italia, la gieffina ha fatto sapere che lo ha già fatto e lui ha ribadito: “Devi prendere le distanze perché ogni volta che parli di lei fai solo strada per un’eventuale clip, un confronto. Stai facendo strada ad un gioco che a lei conviene”.