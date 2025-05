Paolo Vallesi contro Dino e Adinolfi all’Isola dei famosi: “Possono manipolare”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nelle scorse ore Paolo Vallesi e Ormar Fantini durante una chiacchierata hanno espresso la loro opinione su alcuni loro compagni di avventura all’Isola dei famosi, non risparmiando dure critiche nei confronti di alcuni naufraghi.

Fantini ha fatto sapere che fa molta fatica a parlare con le persone che non ascoltano. A lui piace il dialogo e trova Mirko irruente, a detta sua parla tanto e interrompe i discorsi. Vallesi pensa che il naufrago sia solo vulcanico e che crede di essere l’organizzatore di tutto anche se non lo è.

Paolo Vallesi critica Dino e Adinolfi all’Isola dei famosi: cosa pensa il naufrago

Se nei confronti di Mirko Paolo Vallesi è stato ‘clemente’ non ha fatto lo stesso nei confronti di altri due naufraghi, cioè Dino Giarrusso e Mario Adinolfi.

Senza troppi giri di parole Vallesi ha rivolto dure critiche ai suoi compagni di avventura dicendo che loro a parer suo sono un po’ pericolosi a livello di strategie. Ha poi aggiunto: “Devo dire che ce ne sono due che hanno una contorsione tale che possono provare a manipolare le cose, mi riferisco a Mario e Dino”. Sono parole dure quelle di Paolo Vallesi, dopo aver ascoltato la sua opinione anche Omar Fantini si è detto d’accordo con lui. Come reagiranno i naufraghi se la cosa verrà fuori? Non ci resta che attendere per scoprirlo.