Mario Adinolfi all’Isola dei famosi, il naufrago confessa: “Peso 200 kg, sono preoccupato”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mario Adinolfi farà parte del cast della nuova edizione dell’Isola dei famosi, in onda su Canale 5 da domani mercoledì 7 maggio 2025.

Prima di partire per l’Honduras si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni in un’intervista rilasciata a Il Giornale, dove non ha nascosto la sua preoccupazione per la nuova avventura che sta per affrontare. Tra le varie cose ha fatto sapere che inizialmente sua moglie credeva che fosse uno scherzo, adesso però è la sua principale tifosa insieme alle loro figlie. Ha poi aggiunto: “Per me è una prova difficile. Di mezzo c’è la mia specificità: non si è mai vista una persona che pesa 200 kg partecipare a una condizione estrema di sopravvivenza”.

Mario Adinolfi svela perché ha deciso di partecipare all’Isola dei famosi

Mario Adinolfi è consapevole del fatto che molti dei suoi compagni di avventura sono giovani e in perfetta forma. Le sue condizioni fisiche lo preoccupano molto però ha deciso di partecipare al reality proprio perché sembra impossibile. Vuole dimostrare a tutti che si può rendere possibile anche l’impossibile.

Il naufrago si è detto grato al Signore perché gli ha dato la possibilità di vedere realizzate molte delle impossibili lotte che ha dovuto affrontare nella sua vita. Ha poi concluso dicendo: “Voglio essere io il messaggio. Voglio dire a tante persone che magari stanno attraversando momenti difficili, che si può fare.”