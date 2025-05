Carly Tommasini piange all’Isola, l’intervento di Adinolfi: “Alla fine la spuntiamo noi”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La nuova edizione dell’Isola dei famosi condotta da Veronica Gentili su Canale 5 è iniziata solo da pochi giorni ma Carly Tommasini si è lasciata già travolgere da un momento di sconforto. Il motivo? Perché si è sentita esclusa dal suo gruppo in Honduras, soprattutto da Spadino.

Dopo un primo sfogo con uno dei suoi compagni di avventura la naufraga ha avuto un crollo emotivo durante un confessionale. In lacrime ha detto che si è messa a piangere perché si aspettava di trovare un gruppo più coeso invece ha trovato persone che vogliono dimostrare ed essere protagonisti. Ha poi aggiunto: “Mi sono sentita tagliata fuori, non inclusa“.

Amaro sfogo di Carly Tommasini all’Isola dei famosi: cosa pensa Mario Adinolfi

Parlando con i suoi compagni di avventura Carly Tommasini ha manifestato il suo dispiacere dicendo che aveva fatto una cosa per farli contenti ma il giorno dopo ha scoperto che il rifugio non era piaciuto e che si erano trovati tutti male. In confessionale Spadino ci ha tenuto a precisare che nessuno sta escludendo la naufraga, pensa che stia cercando attenzioni ma a parer suo sull’Isola non c’è bisogno di attenzioni ma di collaborare tutti insieme.

Dopo lo sfogo della modella anche Mario Adinolfi ha detto la sua. Riferendosi al gruppo dei ‘giovani’ ha detto: “Sono sicuro che alla fine la spuntiamo noi, loro litigano e noi no. Una frattura nel gruppo giovane è molto più veemente probabilmente delle nostre scaramucce. Loro sono giovani, focosi“.