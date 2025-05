Isola, duro scontro tra Lorenzo Tano e Spagino: cosa è successo tra i naufraghi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Continuano le tensioni all’Isola dei famosi, il reality condotto da Veronica Gentili su Canale 5 è iniziato da pochi giorni ma le polemiche non sono mai mancate, questa volta a scontrarsi sono stati Lorenzo Tano e Spadino.

Il motivo del litigio? Spadino, il leader dei Giovani, non ha affatto gradito l’accusa che Lorenzo Tano ha rivolto nei suoi confronti e in quelli di Teresanna Pugliese all’Isola dei famosi, il naufrago infatti li ha definiti falsi. Visibilmente infastidito ha subito affrontato il suo compagno di avventura chiedendogli cosa avesse fatto o dove avesse sbagliato.

Spadino sbotta contro Lorenzo Tano all’Isola dopo le accuse: la replica del naufrago

Spadino all’Isola dei famosi ci ha tenuto a precisare che fino ad ora ha trattato tutti i naufraghi allo stesso modo perché per lui sono tutti nello stesso piano. Questa la replica di Lorenzo Tano: “Chi è il leader qua? Sei tu no? Dovresti essere un po’ più calato nel ruolo. Tu invece non sei maturo, non sei leader“. A quel punto il naufrago gli ha fatto notare che il giorno precedente gli aveva chiesto di accendere insieme il fuoco ma lui si è rifiutato.

Il figlio di Rocco Siffredi ha spiegato al leader di aver risposto di farselo da solo perché fino ad ora lui ha sempre fatto tutto da solo, ha anche aperto il cibo della settimana da solo e gli ha fatto notare che c’era la roba da buttare. In confessionale Spadino, riferendosi alle accuse di Lorenzo Tano, ha fatto notare che ha lasciato un po’ in disordine ma questa è stata distrazione non certo falsità