Isola, trattamento ‘speciale’ per Mario Adinolfi: quali confort gli hanno concesso in Honduras

Mario Adinolfi è uno dei concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei famosi, reality condotto da Veronica Gentili su Canale 5. A causa delle sue condizioni fisiche la redazione del programma gli ha concesso un ‘trattamento speciale‘.

Non sarà infatti un concorrenti come tutti gli altri, ma questo era già prevedibile dal momento che per vie del suo peso non potrà partecipare alle prove leader e alle prove ricompensa perché dal punto di vista fisico non ce la farebbe ad affrontarle. Per ragioni di sicurezza al naufrago sono stati garantiti anche dei confort durante la sua permanenza in Honduras.

Mario Adinolfi gode di alcuni confort all’Isola dei famosi: quali sono

Lui stesso quando è approdato in Honduras ha ammesso di non essere prestante come i suoi compagni di avventura, anche se gli piacerebbe esserlo. Ha poi aggiunto: “Ho delle oggettive fragilità, che avete percepito”.

Mario Adinolfi pesa 221 chili ed è per questo motivo che la redazione dell’Isola dei famosi gli ha garantito alcuni confort durante la sua partecipazione al reality. Quali sono? Uno di questi riguarda gli spostamenti, a differenza degli altri naufraghi non si sposterà da un’isola all’altra con la piccola barca a motore ma con una nave da cui sale e scende tramite un pontile in legno. A sua disposizione è stata anche messa una panchina di legno dove può sedersi e riposare, per lui infatti sarebbe troppo complicato sedersi sulla sabbia come gli altri naufraghi perché data la sua stazza per rialzarsi avrebbe bisogno di aiuto.