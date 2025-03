Nuovo confronto tra MariaVittoria e Tommaso al Grande Fratello: torna il sereno tra loro dopo la rottura

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il rapporto tra MariaVittoria Minghetti e Tommaso Franchi ha superato un altro momento di crisi che li aveva spinti a mettere fine alla loro storia d’amore. Lei per l’ennesima volta ha ribadito che non può fidarsi di lui e dopo l’ennesimo litigio aveva deciso di lasciarlo.

Sin dall’inizio la loro relazione è stata alquanto turbolenta al Grande Fratello, però nonostante gli accesi litigi sono sempre riusciti a lasciarsi tutti le incomprensioni alle spalle. Dopo la rottura i due si sono ritagliati un po’ di tempo per parlare del loro rapporto, lui le ha detto: “Io non voglio arrivare al punto che tu mi dici ‘Ti lascio, non ti voglio più vedere’, non voglio che risucceda questo”. La gieffina gli ha però spiegato ancora una volta perché non riesce ad avere una totale fiducia nei suoi confronti.

MariaVittoria non si fida di Tommaso Franchi al Grande Fratello: i due fanno pace dopo la rottura

La gieffina ha fatto notare al fidanzato che spesso quando litigano lui le rinfaccia cose che lei gli aveva confidato in privato, durante un momenti di paura e insicurezza, questa è una cosa che la ferisce molto. Più volte gli ha anche detto che in molte occasioni non riescono a capirsi.

MariaVittoria Minghetti ha detto a Tommaso Franchi che quando litigano lui quasi non ricorda più chi è, a parer suo in quei momenti la vede come un nemico. Dopo un lungo confronto, però, è tornato il sereno tra loro e si sono lasciati andare a baci e teneri abbraccia. Questa volta la pace durerà o si ritroveranno presto ad affrontare una nuova crisi? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.