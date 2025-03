Furiosa lite tra Tommaso e MariaVittoria al Grande Fratello, lui sbotta: “Mi tratti come un cane”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ci sono stati diversi momenti di tensione ieri sera al Grande Fratello dopo la 36esima puntata del reality, non solo tra Helena Prestes e Javier Martinez ma anche tra Tommaso Franchi e MariaVittoria Minghetti. Il motivo? Lei non ha nascosto il fatto di aver provato fastidio perché il fidanzato si è fatto truccare da Chiara prima della diretta, lui però le ha fatto notare che non gli aveva mai detto che la cosa le dava fastidio.

Quando però il gieffino ha chiesto alla fidanzata perché ce l’aveva così tanto con lui lei ha ammesso che non si è sentita abbastanza difesa da parte sua. Il loro confronto è continuato subito dopo nel giardino del Grande Fratello, dove è scoppiata un’accesa lite tra i due concorrenti. Le accuse di MariaVittoria Minghetti hanno stupito non poco il suo fidanzato, che non pensa affatto che le cose stiano come ha detto lei.

Le accuse di MariaVittoria mandano Tommaso su tutte le furie: il gieffino sbotta contro la fidanzata

I toni si sono accesi sempre di più tra MariaVittoria Minghetti e Tommaso Franchi ieri sera al Grande Fratello. Lei pensa che il fidanzato non parla quando dovrebbe farlo, lo ha anche accusato di non fare mai squadra con lei.

Le accuse della gieffina hanno mandato l’idraulico toscano su tutte le furie, visibilmente infastidito le ha quindi detto: “Sono innamorato perso di te, faccio di tutto per te. Smettila di prendertela con me per niente. Mi tratti come un cane ogni volta, anche ora“. Tommaso Franchi ha cercato di farle capire che se non è intervenuto in puntata è solo perché sia lei che Chiara urlavano e non avrebbe avuto senso mettersi in mezzo. I due non sono riusciti a trovare un punto di incontro, lei infastidita dal tono di voce del fidanzato lo ha invitato più volte ad andare via.