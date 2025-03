Shaila Gatta, nuovo affondo a MariaVittoria al GF: “Si contraddice di continuo, non è sincera”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’amicizia tra Shaila Gatta e MariaVittoria Minghetti ha subito una battuta d’arresto al Grande Fratello e sembra che non tornerà più come prima. Negli ultimi giorni si sono confrontate più volte senza però arrivare mai ad un punto di incontro, la ballerina in più occasioni si è detta convinta che la sua compagna di avventura in realtà non è una sua amica perché non le ha dimostrato il suo supporto quando era il momento di farlo.

Durante il loro ultimo confronto si è chiesta come possa un’amica pensare e dire di trovare ambiguo un abbraccio tra lei e Lorenzo. Nelle scorse ore mentre era in confessionale l’ex velina di Striscia la notizia è riferendosi a MariaVittoria Minghetti ha detto che fa parte di tutti gli inciuci della casa invece di andare da lei per capire come mai Lorenzo e Chiara sono amici o semplicemente per darle una passa sulle spalle, a detta sua non c’è mai stata per lei.

MariaVittoria Minghetti non è sincera? Il duro attacco di Shaila Gatta

In confessionale, senza troppi giri di parole, Shaila Gatta ha accusato la dottoressa di essere falsa. Queste le sue parole: “Si contraddice di continuo, lei non è sincera. Omette delle verità e non dice le cose e nel momento in cui si sente in difficoltà usa cose come armi contro di te”.

Anche MariaVittoria Minghetti si è sfogata in confessionale, dove ha ammesso che vorrebbe chiarire con l’ex velina di Striscia la notizia e con il resto del gruppo, pensa però che al momento non siano ben disposti a farlo. In merito a ciò ha infatti detto: “A un certo punto quello che vorrei io è un deporre le armi, ma invece mi dispiace vedere loro sempre solo sul piede di guerra nei miei confronti”.