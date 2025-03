Tommaso Franchi sbotta contro MariaVittoria al Grande Fratello: “Si deve vergognare di come mi tratta”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono giorni molto difficili per Tommaso Franchi e MariaVittoria al Grande Fratello, il loro rapporto sta affrontando un duro momento di crisi e sembra che non riescano a trovare un punto di incontro al momento.

Dopo l’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini è scoppiata un’accesa lite tra loro nella casa più spiata dagli italiani. Lei lo ha accusato duramente dicendo che non prende mai le sue difese, il gieffino visibilmente provato le ha detto che lo tratta sempre come un cane. Dopo gli ultimi scontri non è ancora tornato il sereno tra loro e nelle scorse ore c’è stato un nuovo battibecco. Tommaso Franchi si sente sempre messo in discussione dalla fidanzata, in lacrime le ha chiesto: “Sei capace di stare con me a ridere senza avere quel broncio?“

Duro sfogo di Tommaso Franchi contro MariaVittoria al Grande Fratello: Jessica pensa che non dureranno

Mentre i due discutevano al Grande Fratello è intervenuta Jessica Morlacchi per cercare di riportare il sereno tra loro, senza però riuscirci. In preda alla disperazione Tommaso Franchi si è recato nel confessionale, dove si è lasciato andare ad un duro sfogo contro la fidanzata. Tra le varie cose ha detto: “Si deve vergognare di come mi tratta. Non riesce nemmeno a lasciarmi“.

La Morlacchi pensa che fuori dalla casa del Grande Fratello la storia d’amore tra il gieffino toscano e MariaVittoria Minghetti non durerà a lungo perché a parer suo Tommaso la prende troppo sul personale. I due riusciranno a trovare un punto di incontro o decideranno di prendere strade diverse? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.