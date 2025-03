Grande Fratello, ex gieffina sui ‘Tommavi’: “Non dureranno, a MariaVittoria di Tommaso importa poco”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MariaVittoria Minghetti e Tommaso Franchi al Grande Fratello hanno affrontato spesso momenti di crisi, però li hanno sempre superati e in più occasioni si sono detti convinti che la loro storia d’amore continuerà anche dopo il reality. Un’ex gieffina, però, non la pensa affatto così. Lei infatti crede che la loro relazione non durerà a lungo fuori.

Di chi si tratta? Di Pamela Petrarolo, nei giorni scorsi durante un’ospitata nella trasmissione radiofonica Non Succederà Più a Giada Di Miceli ha detto: “A MariaVittoria di Tommaso importa poco, ha capito che la loro “ship” poteva darle visibilità. Chi sembra davvero coinvolto è Tommaso”. Ha poi detto che il gieffino ha voluto dare un significato più serio alla loro relazione dopo aver sentito la mancanza della fidanzata mentre era in Spagna.

MariaVittoria Minghetti vicina a Tommaso per strategia? Cosa pensa Pamela Petrarolo

L’ex gieffina pensa che MariaVittoria Minghetti sia affezionata al fidanzato, però non è davvero interessata, a parer suo si è avvicinata a lui solo dopo aver capito il suo potenziale. Inizialmente diceva che Tommaso Franchi era troppo giovane e non voleva legarsi a lui, crede che abbia cambiato idea solo per strategia. Ha poi aggiunto: “Secondo me, fuori dal programma la coppia non durerà, ma la colpa non sarà di Tommaso“.ù

In molti sui social hanno attaccato Pamela Petrarolo dopo ciò che ha detto sui ‘Tommavi’, lei ha risposto dicendo che la sua non è certo cattiveria ma una presa di coscienza. L’ex gieffina ha ribadito che non vede MariaVittoria Minghetti così presa da Tommaso Franchi come lo è lui, però se tra loro durerà dopo il Grande Fratello lei sarà felice.