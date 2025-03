Nuove riflessioni di Shaila Gatta al GF, il rapporto con Lorenzo l’ha sfavorita? Lo sfogo della gieffina

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gli ultimi giorni sono stati un po’ delicati al Grande Fratello per Shaila Gatta e dopo aver pensato a lungo si è lasciata sfuggire nuove riflessioni che non sono certo passate inosservate. La gieffina si è resa conto che il suo rapporto con Lorenzo Spolverato non ha fatto bene al suo percorso, infatti pensa che l’abbia sfavorita.

All’ex fidanzato nelle scorse ore ha detto: “Questa coppia ti ha portato in finale, la cosa ha premiato te, ma ha sfavorito me, tu ci sei e io no. Non sono arrabbiata con te, ma è giusto che io viva più me stessa“. Nella casa più spiata d’Italia Shaila Gatta si è sfogata anche con Chiara e Zeudi, alle quali ha ammesso di essere delusa e triste.

Shaila Gatta ce l’ha con Lorenzo al Grande Fratello: è colpa sua se non è in finale?

Alle sue compagne di avventura la ballerina ha ammesso che c’è una parte di lei che ce l’ha con Lorenzo, però ci ha tenuto a precisare che più che con lui è arrabbiata con se stessa. Il motivo? Perché lui è una persona più capricciosa e rumorosa e lei si è sempre limitata per assecondarlo e non si è concessa ciò che invece si è concesso lui.

Shaila Gatta tra le varie cose ha detto: “Questa coppia è un po’ per me un’arma a doppio taglio. Sì ok gli Shailenzo, ma io sono Shaila!“. Da ora in poi la gieffina vuole concentrarsi solo su se stessa per non commettere di nuovo gli stessi errori, ha paura di sentirsi solo la fidanzata di Lorenzo ma in realtà lei è una ragazza che si è fatta da sola. Ha poi concluso dicendo: “Mi sono sentita in ombra di lui ed è un po’ una squalifica“.