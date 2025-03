Shaila Gatta, duro sfogo nella notte al Grande Fratello: “Signorini non mi difende mai”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è stato un piccolo battibecco ieri sera al Grande Fratello, nel corso della 37esima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, tra Shaila Gatta e Javier Martinez e lei era convinta che il conduttore avesse preso le sue difese.

Nella notte ha detto a Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma che le aveva fatto piacere il fatto che Signorini l’avesse difesa, l’ex Miss Italia però ha smontato il suo entusiasmo facendole notare che le cose non sono andate come crede. La gieffina le ha chiaramente detto che è successo il contrario in diretta, il conduttore ha difeso il fidanzato di Helena Prestes dicendo che non aveva detto una cosa così grave nei suoi confronti. Scoprire che in realtà aveva capito male ha mandato Shaila Gatta su tutte le furie, nella casa più spiata d’Italia si è infatti sfogata scagliandosi contro Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini nel mirino di Shaila Gatta: al Grande Fratello la gieffina sbotta contro il conduttore

L’ex velina di Striscia la notizia è apparsa alquanto risentita nei confronti di Alfonso Signorini. Tra le varie cose durante il suo sfogo ha detto: “Ma ci fosse mai una volta che Alfonso sta dalla mia parte e non mi va contro. Mi sono illusa!” A detta sua al Grande Fratello ci sono due pesi e due misure perché se fanno qualcosa loro vengono bastonati e criticati, invece se lo fanno Helena e Javier non succede nulla.

Visibilmente infastidita Shaila Gatta ha continuato a scagliarsi contro il conduttore dicendo: “Io ero convinta che Alfonso mi avesse difeso, invece no! Che illusa, mamma mia, che illusa!“