Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, la rottura al GF è definitiva: “Non c’è più nulla da fare”

Dopo la fine della loro storia d’amore Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno continuato a mantenere un rapporto molto sereno al Grande Fratello e in molti erano convinti che presto sarebbero tornati insieme. Le cose però potrebbero andare diversamente, nelle scorse ore i due hanno avuto un nuovo confronto durante il quale la rottura è sembrata definitiva.

Da soli in piscina hanno parlato del loro rapporto e della fine della loro relazione. La gieffina dopo aver riflettuto a lungo ha detto all’ex fidanzato che è bello che tra loro ci sia un dialogo dopo la rottura perché non le avrebbe fatto piacere chiudere senza parlare. Ha poi aggiunto: “Io lotto in quello in cui credo, ma ho mollato perché credo che non ci sia più nulla da fare. E ora mi dico che è finita“. In un contesto come quello del Grande Fratello non è semplice secondo Shaila Gatta staccarsi del tutto, però si è stancata di mettersi in discussione ed è per questo che ha mollato.

L’addio tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è definitivo? Cosa si sono detti al Grande Fratello

L’ex velina di Striscia la notizia non pensa che Lorenzo Spolverato si sia analizzato e messo in discussione come ha fatto lei, crede che su alcune cose avrebbe potuto fare di più. A detta sua lei ha anche accolto ogni sua richiesta, cosa che lui non ha mai fatto. Il gieffino non si è detto d’accordo con lei, pensa che anche lui si sia messo in discussione e abbia accolto le sue richieste e le sue insicurezze.

Tra le varie cose all’ex fidanzata ha detto: “Non pensavo arrivassi a questa scelta di mollare. Scusa Shaila ma io non reggo tutto questo, perdonami!” ed è andato via lasciandola da sola in piscina. Poco dopo però è tornato e hanno continuato a parlare, lui le ha detto di aver sofferto molto. A Shaila Gatta il gieffino ha proposto di parlare in modo civile e di andare avanti così fino al 31. Ha poi concluso dicendo: “Sei stata la cosa più bella di questa esperienza, ti porto nel cuore fino alla fine e ti proteggo anche se tu non vuoi“.