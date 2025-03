Zeudi in finale al Grande Fratello, Shaila Gatta si sfoga nella notte: “Per me è un fallimento”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Shaila Gatta sperava di essere la terza finalista del Grande Fratello, ma nemmeno ieri sera è toccato a lei, infatti il pubblico ha preferito premiare Zeudi Di Palma. Dopo la puntata la gieffina si è lasciata andare ad un lungo sfogo con Lorenzo Spolverato.

All’ex fidanzato ha detto che il suo prezzo da pagare è che c’è chi la ama e chi no. Lei si è sempre messa in discussione e con coraggio ha sempre detto le cose, a parer suo il rischio di piacere o no aumenta quando ci si espone. Shaila Gatta ha ribadito per l’ennesima volta di aver subito molto nei mesi che ha trascorso nella casa del Grande Fratello ed è anche per questo motivo che crede di meritare la finale.

Zeudi in finale al Grande Fratello: Shaila Gatta confessa che per lei è un fallimento

La ballerina si è detta felice per Zeudi Di Palma perché la considera un’amica nella casa più spiata d’Italia, subito dopo però ha ammesso: “Da sportiva ti dico, è una sorta di fallimento, anzi di caduta. Io la vivo come una caduta“. La gieffina però non ha nessuna intenzione di arrendersi, infatti da questa caduta intende rialzarsi perché sa quanto vale e spera di arrivare comunque in finale.

Shaila Gatta ha poi detto a Lorenzo Spolverato di prepararsi perché sarà Zeudi la vincitrice del Grande Fratello perché si tratta di un programma e non della vita vera. Lui pensa però che non sarebbe giusto, anche rispetto ad altre persone, un pensiero che aveva già manifestato nei giorni scorsi.