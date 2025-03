Shaila Gatta, crollo emotivo al Grande Fratello: “Mi sento una stupida in questo momento”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A poche ore dalla 28esima puntata del Grande Fratello Shaila Gatta si è lasciata travolgere da un momento di sconforto. La gieffina si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni personali non solo in confessionale ma anche durante una chiacchierata con Chiara Cainelli.

La ballerina ha avuto un crollo emotivo mentre era in confessionale. Ha rivelato che ha paura che la persona che è possa essere associata a qualcun altro e che possa essere nell’ombra di qualcun altro perché questa sarebbe un po’ una squalifica del suo essere e di tutto ciò che ha fatto fino ad ora. Shaila Gatta non è riuscita a trattenere le lacrime, pensa che forse piange perché si è resa conto di avere un grande valore. In merito a ciò ha detto: “Me ne sono resa conto e non me lo sono mai detta”.

Shaila Gatta crolla al Grande Fratello: lo sfogo della gieffina

Per la gieffina non è un processo facile imparare a volersi bene. Parlando con Chiara Cainelli ha chiaramente detto che merita anche lei la finale perché ha dato moltissimo al reality, non solo da sola ma anche in amore.

In lacrime Shaila Gatta ha poi svelato: “Mi sento una stupida in questo momento, non sono abituata a dire che me lo merito e dire che io sono Shaila e di non essere l’ombra di nessuno o la fidanzata di nessuno. Io sono soprattutto Shaila”.