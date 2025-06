Mario Adinolfi, rivelazione commovente all’Isola: “Ho iniziato a ingrassare da quando…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A causa del suo peso, 221 chili quando è approdato all’Isola dei famosi, Mario Adinolfi sta affrontando con grande difficoltà il suo percorso in Honduras.

Nonostante i vari confort che gli sono stati concessi dalla redazione del reality condotto da Veronica Gentili su Canale 5 non è certo facile per lui resistere sull’Isola, nei giorni scorsi infatti un suo sfogo ha fatto pensare che potrebbe abbandonare il programma. Intanto, nelle scorse ore si è lasciato sfuggire una commovente rivelazione all’Isola dei famosi, per la prima volta ha svelato come mai è ingrassato così tanto.

Mario Adinolfi all’Isola svela perché è ingrassato: le parole del naufrago commuovono

Parlando con Loredana Cannata il naufrago ha svelato il motivo che molti anni ha causato l’eccessivo aumento di peso. Dietro il cambiamento fisico c’è un grave trauma, un fatto scatenante molto triste, la perdita della sorella. Queste le sue parole: “Mia sorella si è suicidata, l’unica sorella che ho. Ho iniziato a ingrassare da quando mia sorella si è suicidata“.

Il tragico evento risale al 1997, da quel momento ha preso 5 chili all’anno. Mario Adinolfi ha anche rivelato di non aver mai provato a dimagrire in tutti questi anni. All’Isola dei famosi, dopo trent’anni, è la prima volta che perde peso.