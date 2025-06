Isola dei famosi, Mario Adinolfi verso l’abbandono? “È una fatica immensa”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A distanza di quasi un mese dall’inizio dell’attuale edizione dell’Isola dei famosi diversi naufraghi si sono già ritirati, anche Mario Adinolfi potrebbe gettare la spugna a breve.

In più occasioni si è parlato della sua complessa situazione, a causa delle sue condizioni fisiche per lui non è certo semplice affrontare questo percorso. Nonostante i confort che la redazione del reality gli ha concesso sta vivendo momento di grande difficoltà che potrebbero spingerlo ad abbandonare l’Isola dei famosi.

Mario Adinolfi non resterà a lungo all’Isola dei famosi? Lo sfogo del naufrago

Nelle scorse ore il naufrago si è lasciato andare ad uno sfogo all’Isola dei famosi, tra le varie cose ha detto: “Mi sento appesantito, frustrato. La notte non riesco a dormire e il telo mi copre la visuale del cielo. Con il peso che ho, camminare sulla sabbia è come muoversi nelle sabbie mobili, è una fatica immensa“.

Deianira Marzano sui social ha fatto sapere che Mario Adinolfi sarà il prossimo naufrago che abbandonerà il reality. Lui ha anche rivelato che le difficoltà sono aumentate con il cambio dell’isola, adesso non riesce nemmeno a fare il bagno e questa è per lui una pesante rinuncia. Ha poi ammesso: “Il mio corpo non regge“.