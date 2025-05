Mario Adinolfi, spunta un altro privilegio all’Isola dei famosi: cosa è stato concesso al naufrago

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Continua il percorso di Mario Adinolfi all’Isola dei famosi, reality condotto su Canale 5 da Veronica Gentili.

A causa delle sue condizioni fisiche sin dall’inizio è stato chiaro che rispetto agli altri suoi compagni di avventura per lui le difficoltà sarebbero state maggiori. Lui stesso prima di sbarcare in Honduras si era detto preoccupato perché pesa 221 chili e non può fare tutto quello che fanno gli altri. Proprio per questo motivo, però, la redazione dell’Isola dei famosi gli ha concesso dei privilegi che gli altri naufraghi non hanno e non hanno mai avuto nelle altre edizioni.

Un nuovo privilegio per Mario Adinolfi all’Isola dei famosi: di che si tratta

In ogni puntata del reality i concorrenti devono affrontare delle prove leadear, dalle quali Mario Adinolfi è esonerato perché fisicamente non ce la farebbe. Ma questo non è l’unico privilegio che gli è stato concesso, gode infatti di altri confort all’Isola dei famosi.

I suoi compagni di avventura per gli spostamenti utilizzano la barchetta, lui invece può usufruire di una nave dotata di un pontile in legno che utilizza per salire e scendere con più facilità. Per il naufrago è stata messa a disposizione anche una panchina di legno dove può sedersi quando ha bisogno di riposarsi, a differenza degli altri per lui sarebbe troppo complicato sedersi sulla sabbia perché rialzarsi non sarebbe affatto semplice. Durante la puntata di ieri sera è però emerso un altro privilegio, di che si tratta? Ha avuto la possibilità di seguire la messa nella giornata di domenica, a rivelarlo è stato lui stesso durante le nomination, queste le sue parole: “Grazie anche per la Santa Messa domenicale, mi avete fatto un grande regalo”.