Mario Adinolfi, nuove rivelazioni dopo l’Isola dei famosi: “Ho avuto danni, non privilegi”

Per settimana si è parlato del trattamento speciale riservato a Mario Adinolfi all’Isola dei famosi. All’ex naufrago, infatti, sono state fatte dalle concessioni perché altrimenti sarebbe stato impossibile per lui affrontare il percorso in Honduras a causa delle sue condizioni di salute.

Mario Adinoldi pesava 221 chili quando è approdato sull’Isola ed è per questo che era esonerato dalle prove settimanali e non solo. Rispetto ai suoi compagi di avventura non ha nemmeno dormito a terra, lui però non ha visto tutto ciò come dei privilegi.

Mario Adinolfi dice la sua sui ‘privilegi’ avuti all’Isola dei famosi

Sono in molti a pensare che sia stato ‘privilegiato’ in Honduras, lui però non la pensa in questo modo. Intervistato da Fanpage ha detto: “In realtà ho avuto danni, non privilegi. Non potevo fare le prove fisiche e quindi non potevo essere leader, avere l’immunità, scegliere chi mandare in nomination”.

Riferendosi invece al letto che gli hanno dato ha fatto sapere che era ad una piazza e non poteva nemmeno girarsi perché non aveva sufficiente spazio per farlo. Una volta ci ha provato ma ha impiegato talmente tanto tempo che si è addormentato ed è caduto facendosi davvero male oltre ad essersi spaventato molto. Ha poi ribadito: “Quindi non ho avuto nessuna forma di privilegio“.