Mario Adinolfi scende sotto i 200 kg: quanto chili ha perso all’Isola dei famosi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È andata in onda ieri sera una nuova puntata dell’Isola dei famosi durante la quale Veronica Gentili ha svelato a Mario Adinolfi il suo attuale peso.

Quando è approdato in Honduras il naufrago pesava 221 chili, infatti la redazione del reality gli ha concesso alcuni necessari privilegi per affrontare il suo percorso. La conduttrice ieri in diretta gli ha detto: “Hai perso in totale 22 kg, Mario, sei sceso sotto i 200 kg: ora sei 199,3!“. Quando la conduttrice gli ha chiesto se nota dei benefici dalla perdita di peso lui ha risposto di si. Mario Adinolfi ha anche rivelato che l’Isola dei famosi gli ha regalato una rinascita, anche fisica.

Mario Adinolfi supera le sue prime prove ricompense all’Isola dei famosi

Proprio a causa delle sue condizioni fisiche il naufrago è sempre stato esonerato dalle prove ricompensa, ieri sera però ne ha fatte ben tre. Nella prima ha dovuto sorreggere un peso per trenta secondi mentre era seduto. Nella seconda doveva rimanere in apnea sott’acqua per trenta secondi, al primo tentativo ha fallito ma al secondo c’è riuscito.

La terza prova consisteva nel nuotare in mare aperto per trenta metri ed è riuscito a superare anche questa prova. Qual è stata la ricompensa ottenuta da Mario Adinolfi? Lui e i suoi compagni di avventura hanno ricevuto nove uova.