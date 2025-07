Mario Adinolfi ha avuto un malore dopo l’Isola, parla lui: “Un gran bello spavento”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’esperienza di Mario Adinolfi all’Isola dei famosi si è conclusa da pochi giorni, l’ex naufrago è rimasto in Honduras due mesi e si è aggiudicato il secondo posto.

Dopo il reality è tornato in Italia dalla sua famiglia ma ha dovuto fare i conti con un malore. Cosa gli è successo? A spiegarlo ai suoi seguaci è stato lui stesso sul suo profilo Instagram, dove ha fatto sapere che la prima notte a Roma l’ha passata in ospedale.

Mario Adinolfi si è sentito male dopo l’Isola dei famosi, cosa ha detto sui social

L’ex naufrago sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post che lo ritrae in ospedale. Nella didascalia ha scritto: “Niente di grave alla fine, ma un gran bello spavento. Perdere decine di chili di peso, stressare il corpo per mesi e poi sottoporsi a un viaggio faticosissimo ha le sue controindicazioni, a quanto pare“.

A livello fisico Mario Adinolfi ha avuto un cambiamento notevole all’Isola dei famosi. Nei giorni scorsi in un’intervista concessa a La Repubblica ha fatto sapere di aver perso in totale 34 chili durante il percorso vissuto in Honduras. Una perdita di peso importante che ha causato un malore nelle scorse ore, fortunatamente però sta bene.