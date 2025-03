MariaVittoria Minghetti contro Tommaso al Grande Fratello: “Non mi sento tutelata”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono stati giorni molto difficili per MariaVittoria Minghetti e Tommaso Franchi al Grande Fratello. Tante sono state le discussioni e le incomprensioni che avevano spinto lei a mettere fine alla loro storia d’amore. Dopo alcuni confronti, però, si sono riconciliati.

Ieri sera durante la 40esima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 c’è stato un confronto tra loro, durante il quale lei ha ribadito cosa la ferisce del fidanzato. Al conduttore ha detto che quando litigano le sembra di non avere più di fronte il suo Tommaso ma un nemico sempre pronto ad infangarla. Ha poi continuato dicendo che non si sente più vicina a lui perché diventa una modalità distruttiva, dopodiché ha aggiunto: “Non mi sento tutelata. E poi nella vasca con Zeudi non c’era assolutamente malizia”.

Durante il confronto tra MariaVittoria e Tommaso interviene Zeudi: il pensiero dell’ex Miss Italia

Dopo che è stata tirata in ballo Zeudi Di Palma è intervenuta nel confronto tra Tommaso Franchi e MariaVittoria Minghetti. A detta sua quello che dice il gieffino è follia e ci ha tenuto a precisare che lei ha vissuto tutto con tranquillità. L’ex Miss Italia ha fatto sapere che era tutto basato sul gioco, nella vasca è entrata vestita solo per scherzare però l’idraulico toscano vuole metterla in cattiva luce.

Ieri sera al Grande Fratello la dottoressa non ha negato la possibilità che possa provare interesse per una donna. In diretta ha detto che fino ad ora non le è mai successo però mentalmente è aperta e libera. Quando Signorini le ha chiesto se Tommaso Franchi appesantisce la loro relazione ha così replicato: “Si, vorrei più leggerezza, anche se io non sono facile da sopportare”. Dallo studio Cesara ha invitato il fidanzato di MariaVittoria Minghetti a crescere perché le donne non sopportano la mancanza di fiducia.