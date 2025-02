Tommaso Franchi svela dettagli intimi su MariaVittoria, lei si infuria: “Non ti devi permettere di…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri sera durante la 33esima puntata del Grande Fratello Alfonso Signorini ha mostrato alcune immagini dello scorso dicembre in cui si vede MariaVittoria Minghetti molto vicina ad Alfonso D’Apice. Lei aveva fatto capire all’ex gieffino che tra lei e l’attuale fidanzato non c’era nulla. L’idraulico toscano ha ammesso di esserci rimasto male, al conduttore ha però detto che alcune cose in parte le sapeva e ci ha tenuto a precisare che si fida della fidanzata.

Dopo la puntata è però scoppiata un’accesa discussione tra Tommaso Franchi e MariaVittoria Minghetti. Lui le ha chiaramente detto che non sarebbe nato nulla tra loro se avesse visto quei video mesi fa, ha poi aggiunto: “Ma poi proprio in quei giorni in cui ti eri attaccata a lui avevi fatto l’amore con me!“. Lei si è giustificata dicendo che in quel periodo non provava un sentimento nei suoi confronti, a quel punto lui è sbottato.

Tommaso Franchi si scaglia contro MariaVittoria, lei su tutte le furie mette fine alla loro relazione

Visibilmente infastidito il gieffino ha detto alla fidanzata che prima di lui è stata con cinque ragazzi a livello fisico ed era innamorata di ognuno di loro. Non si capacita del fatto che abbia fatto l’amore con lui senza provare nulla, le ha anche detto che ha svalutato quello che erano. Tommaso Franchi ha poi ribadito: “Tu con quelle cinque persone con cui sei stata eri presa, di me no e questo mi ferisce. Per me è finita”.

A quel punto MariaVittoria Minghetti è andata su tutte le furie e ha detto al gieffino che non deve permettersi di parlare delle sue passate relazioni e di dire con quanti ragazzi è stata. Gli ha poi detto che anche per lei tra loro era finita e non doveva più rivolgerle la parole. Lui però si è subito pentito, le ha detto di aver sbagliato e le ha chiesto scusa. Il loro è stato un duro scontro ma si sono subito riconciliati, sembra infatti che almeno per il momento la loro relazione sia salva.