Lucia Ilardo al Grande Fratello Vip, Rosario Guglielmi svela: “Sono amareggiato e nervoso”

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Prima di partecipare al Grande Fratello Vip, dove ha già iniziato un flirt, Lucia Ilardo riferendosi all’ex fidanzato Rosario Guglielmi aveva fatto sapere che l’ha bloccata ovunque.

La gieffina lo ha ribadito anche nella casa più spiata dagli italiani durante una chiacchierata con Ibiza, ospite a Casa Lollo l’ex volto di Temptation Island ha voluto spiegare perché lo ha fatto. Rosario Guglielmi ha detto che non ha senso continuare a farsi del male quando una relazione non è sana e viene meno anche la stima. Pensa che sentirsi ogni tanto sia ipocrisia ed è per questo che ha preferito chiudere ogni tipo di rapporto.

Rosario Guglielmi amareggiato per la partecipazione di Lucia Ilardo al Grande Fratello Vip: le rivelazioni sulla gieffina

L’ex fidanzato di Lucia Ilardo ha fatto sapere che se dovesse incontrarla non eviterebbe di salutarla, però chiudere i rapporti è stata una netta decisione e non è stato facile per lui. Riferendosi alla nuova esperienza televisiva della gieffina ha ammesso di non essere riuscito a guardare la prima puntata del reality proprio a causa della sua presenza nella casa.

Rosario Guglielmi ha ammesso di essere nervoso e amareggiato e che ci rimane male due volte perché lei è al Grande Fratello Vip ma lui ha perso l’opportunità di Uomini e Donne a causa sua. Ha poi aggiunto: “Lei avrebbe fatto di tutto per non farmi andare. ensavo che se ci fosse stata una possibilità sarebbe stata anche la mia, ma non è stato così”.