Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo pronta a rimettersi in gioco: la verità sul flirt con Spolverato

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Lucia Ilardo stasera varcherà la porta rossa del Grande Fratello Vip e non vede l’ora di iniziare questa nuova esperienza televisiva.

Prima di approdare nella casa più spiata dagli italiani si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni in un’intervista concessa al portale Tv SuperGuidaTv. Lei è diventata nota per aver partecipato a Temptation Island con l’ex fidanzato Rosario Guglielmi, oggi in che rapporti sono? A questa domanda ha risposto dicendo che da parte dell’ex c’è stata una totale chiusura. Il ragazzo l’ha bloccata ovunque e da quel momento non hanno più parlato.

Lucia Ilardo pronta a riaprire il suo cuore al Grande Fratello Vip: cosa ha rivelato prima di entrare nella casa

A causa della rottura con l’ex fidanzato ha vissuto un periodo delicato ma ora è pronta a voltare pagina. Prima di entrare nella casa più spiata dagli italiani ha rivelato: “Sono pronta anche a lasciarmi andare emotivamente, se dovesse esserci qualcuno che mi colpisce particolarmente e che racchiude un po’ quello che mi piacerebbe trovare in una persona”.

Da settimane non si fa che parlare di un suo presunto flirt con l’ex gieffino Lorenzo Spolverato. Lei ci ha tenuto a fare chiarezza in merito al loro rapporto dicendo che è nata una simpatia dopo che si sono conosciuti ad un corso per diventare conduttori radiofonici. Lucia Ilardo ha fatto sapere che sono usciti spesso insieme, tra loro però c’è solo un’amicizia.