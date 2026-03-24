Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo e Renato Biancardi si lasciano travolgere dalla passione: scatta il bacio

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Lucia Ilardo si era detta pronta a rimettersi in gioco dal punto di vista sentimentale al Grande Fratello Vip e lo ha già fatto a pochi giorni dal suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani.

I primi giorni è apparsa molto interessata a Nicolò Brigante, se ne sono accorti subito sia i telespettatori che gli altri gieffini. La ragazza ha provato ad avvicinarsi all’ex tronista di Uomini e Donne ma si è beccata solo rifiuti da parte sua. Durante un confronto Nicolò Brigante ha ammesso che non gli piace la sua leggerezza.

Lucia Ilardo e Renato Biancardi si sono baciati al Grande Fratello Vip: la passione è esplosa nella notte

Notando la mancanza di interesse nei suoi confronti da parte di Nicolò la gieffina si è avvicinata in modo inaspettato a Renato Biancardi. Fino ad ora non c’era stato nessun atteggiamento tra loro che facesse pensare ad un possibile flirt ma nella notte hanno sorpreso tutti.

Bacio tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi (Screen Mediaset Infinity)

Cosa è successo? Lucia Ilardo e il gieffino si sono lasciati travolgere dalla passione, infatti è scattato il bacio tra loro durante la notte. Potrebbe scattare davvero la scintilla tra loro al Grande Fratello Vip? Sono in molti a pensare che entrambi lo stiano facendo solo per catturare l’attenzione dei telespettatori e che tra loro non ci sia un reale interesse. Sarà però il tempo a svelare che piega prenderà il loro rapporto nella casa.