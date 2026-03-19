Rosario Guglielmi al Grande Fratello Vip? “Confronto con Lucia Ilardo? Accetterei”

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Rosario Guglielmi è tornato a parlare di Lucia Ilardo ospite di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo. L’ex fidanzata sta partecipando all’attuale edizione del Grande Fratello Vip e prima di entrare nella casa ha fatto sapere che tra loro non c’è più alcun rapporto.

La gieffina ha rivelato che l’ex fidanzato l’ha bloccata ovunque quindi non hanno più avuto confronti. Lui ha fatto sapere che accetterebbe di approdare nella casa più spiata degli italiani se glielo proponessero. A distanza di mesi, infatti, Rosario Guglielmi si sente pronto ad avere un confronto con Lucia Ilardo, ha però precisato che la sua non è una richiesta alla redazione del reality.

Nelle ultime settimane si è parlato di un presunto flirt tra l’ex volto di Temptation Island e Lorenzo Spolverato, smentito da lei prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex fidanzato della gieffina pensa che potrebbero averlo fatto per gossip dal momento che lui è stato uno dei protagonisti del reality.

Rosario Guglielmi crede che come ragazzo Spolverato possa piacere a Lucia Ilardo. A detta sua loro sono due ragazzi totalmente diversi ma lei è andata via anche da lui quindi non serve a nulla fare dei paragoni. Ha poi aggiunto: “Non ha rispettato la storia con me, quindi probabilmente non ero neppure io la persona adatta per starle al fianco“.