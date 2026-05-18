Melek – il coraggio di una madre, anticipazioni 25 maggio 2026: il fidanzamento di Alil e la crisi di Defne

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La soap turca Melek – il coraggio di una madre torna su Real Time con una puntata intensa e piena di emozioni. La storia di Melek, donna forte e combattiva, continua a intrecciarsi con quella dei suoi figli e delle famiglie rivali, in un crescendo di sentimenti, segreti e scelte difficili. Il 25 maggio 2026 sarà una data da segnare per i fan della serie: la protagonista dovrà affrontare un momento drammatico che cambierà il corso della sua vita e metterà alla prova i legami più profondi.

Cosa accadrà tra Melek e Alpai dopo il compleanno di Ali? Quali conseguenze avrà la scoperta della relazione tra Defne e Omer? E come reagirà Alil di fronte alla malattia di Melek? Scopriamolo insieme.

Melek tra dolore e orgoglio: il compleanno di Ali e la nuova sfida con Alpai

La puntata si apre con una scena che racchiude tutta la fragilità e la forza di Melek. La donna assiste da lontano ai festeggiamenti del compleanno di Ali, organizzati da Funda e Alpai. I figli, Defne e Kerem, cercano di giustificarsi per le bugie dette, ma Melek è ferita. Accetta di spegnere le candeline con il piccolo, poi lascia il locale e affronta Funda, intimandole di stare lontana dai suoi bambini. Tornata a casa, trova gli amici che le avevano preparato una sorpresa, ma la gioia si trasforma in lacrime: Alpai, dopo averle illuso con false promesse, ha impedito ai ragazzi di festeggiare con lei.

Nel frattempo, Alpai inaugura un negozio insieme a Kenan, proprio di fronte all’attività di Seit, riaccendendo vecchi rancori. Tra provocazioni e minacce, la tensione esplode: Mitat tenta di reagire, Seit si sente male e sviene. L’intervento di Seran, chiamata a visitarlo, riaccende l’interesse di Mitat e aggiunge un nuovo tassello alle dinamiche familiari. La presenza di Alpai in quel luogo appare sempre più come una mossa calcolata per tormentare Melek e la sua famiglia, mantenendo viva una rivalità che sembra non avere fine.

Amori segreti e alleanze pericolose: il fidanzamento di Alil e la crisi di Defne

Mentre Melek affronta le sue battaglie, nella villa di Siran si celebra il fidanzamento tra Alil e Meryem. Le famiglie sono entusiaste, soprattutto Zumrut, che vorrebbe accelerare il matrimonio. Alil, però, frena: rifiuta di vivere stabilmente in villa e decide di affittare una casa, scelta che crea nuove tensioni e riapre ferite del passato. La storia tra i giovani rischia di riaccendere antichi conflitti tra i clan, e la serenità sembra ancora lontana.

Parallelamente, la relazione segreta tra Defne e Omer viene scoperta. Vildan chiede aiuto a Melek per fermarla, temendo uno scandalo, ma Alil difende i ragazzi e accusa gli adulti di egoismo. Quando Alpai viene informato da Funda, affronta Kumali in pubblico e minaccia conseguenze se Omer si avvicina ancora a sua figlia. Defne, sentendosi tradita da Melek, decide di interrompere la relazione. Funda approfitta della situazione: consola la ragazza e le propone un viaggio a Istanbul, promettendole un futuro al conservatorio e cercando di avvicinarla al figlio di Kenan, Adnan. Alpai, ignaro delle vere intenzioni di Funda, approva la partenza.

La malattia di Melek e il gesto di Alil: un finale che commuove

Nel finale della puntata del 25 maggio, la tensione raggiunge il culmine. Melek accusa forti capogiri e sviene più volte nel laboratorio. Alil e Mirza la portano d’urgenza in ospedale, dove lavora Omer. I medici spiegano che servono piastrine e una trasfusione immediata. Alil risulta compatibile e si offre di donare il sangue, ma pretende di conoscere la verità sulla malattia di Melek. Il suo gesto rivela sentimenti mai sopiti: nonostante il fidanzamento con Meryem, Alil è ancora legato a Melek da un amore profondo. Meryem, ascoltando la conversazione, comprende tutto e inizia a dubitare del loro futuro insieme.

La puntata si chiude con un’atmosfera sospesa, tra dolore e speranza. Melek lotta per la vita, mentre intorno a lei si muovono destini intrecciati, amori impossibili e segreti che potrebbero cambiare ogni equilibrio.