Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo nel cast: Rosario Guglielmi non è felice? Parla l’amico

La storia d’amore tra Lucia Ilarlo e Rosario Guglielmi è giunta al termine dopo la loro partecipazione a Temptation Island. I due erano usciti insieme dal programma ma il rapporto è andato in crisi lontano dalle telecamere.

La storia d’amore è finita nel momento in cui lui ha scoperto che l’ex fidanzata aveva visto di nascosto uno dei single del reality. Tra loro ci sono stati dei riavvicinamenti ma col tempo hanno capito che le cose non funzionavano più. Lui aveva anche provato a ritrovare l’amore a Uomini e Donne, ma ha dovuto abbandonare il trono dopo una sola puntata perché Lucia Ilardo in trasmissione ha rivelato che si erano visti solo pochi giorni prima.

Lucia Ilardo parteciperà al Grande Fratello Vip, come ha reagito l’ex fidanzato Rosario Guglielmo?

Ospite di Lorenzo Pugnaloni Marco Raffaelli ha detto di aver sentito Rosario Guglielmi ma non ha voluto rivelare nessun dettaglio in merito alla sua reazione relativa alla partecipazione dell’ex fidanzata al Grande Fratello Vip. Lui è felice che Lucia Ilardo abbia avuto questa occasione perché voleva fare televisione, ma dubita che l’ex fidanzato sia contento per lei.

In merito a ciò ha detto: “Probabilmente è ancora scottato dal fatto che in precedenza gli ha tolto l’opportunità di fare il trono. Diciamo che è stato fatto a posta, è stata un po’ cattivella”. A parer suo Lucia Ilardo ha voluto mettere i bastoni tra le ruote a Rosario Guglielmi ed è convinto che ci saranno dei confronti tra loro al Grande Fratello Vip.