Lorenzo Spolverato, nuove rivelazioni su Shaila: “Ci siamo visti, l’ho bloccata perché…”

A distanza di circa tre mesi dalla fine della loro storia d’amore Lorenzo Spolverato nelle scorse ore è tornato a parlare del suo rapporto con Shaila Gatta, lasciandosi sfuggire inedite rivelazioni.

C’è chi ancora si chiede se potrebbe mai esserci una riconciliazione tra loro, ad oggi però questo non sembra possibile. In un’intervista rilasciata a Fanpage ha raccontato che dopo il Grande Fratello ha provato più volte a mettersi in contatto con l’ex fidanzata, lei però all’inizio non gli rispondeva. Quando sono riusciti a parlare lei gli ha spiegato i motivi che l’avevano spinta a comportarsi in quel modo durante la finale, mettendo fine in modo brusco alla loro relazione.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono rivisti: perché l’ex gieffino l’ha bloccata

C’è stato anche un incontro tra i due ex gieffini a Milano a distante di qualche settimana dalla finale del reality, in quella occasione lui ha capito che non le era indifferente perché continuava ad indossare una corazza. Tra loro c’è stato un abbraccio ma nulla di più, a detta sua lei preferiva affidarsi a quello che dicevano sui social.

Shaila Gatta aveva chiesto a Lorenzo Spolverato di non rivelare ai fan che si erano incontrati e lui ha rispettato la sua volontà. Però, c’è rimasto molto male quando ha scoperto che lei ne avevano parlato con i suoi fan sui social ed è per questo che ha preferito chiudere ogni rapporto con lei. In merito a ciò ha detto: “L’ho bloccata perché mi aspettavo che almeno mi chiamasse prima di dirlo. Non le importava nulla, per lei ero sparito dalla faccia della terra. Se ne è sempre fregata, per me è stata una delusione“.