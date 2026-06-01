Shaila Gatta a The 50 Italia con Helena Prestes: “Chi è in pace con se stesso non vede rivali”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Da pochi giorni è disponibili su Prime Video un nuovo reality, The 50 Italia, al quale hanno partecipato sia Shaila Gatta che Helena Prestes.

Ricordando i loro trascorsi al Grande Fratello Vip i telespettatori erano convinti che sarebbero scoppiati dei battibecchi tra loro, ma non è stato così. È passato un po’ di tempo dall’esperienza vissuta nella casa più spiata dagli italiani e Shaila Gatta sui social ha chiaramente lasciato intendere che per lei è acqua passata ciò che è successo durante quel percorso.

Un utente sul suo profilo Instagram l’ha definita una dea e le ha detto che avrebbe mangiato Helena Prestes. Lei ha così risposto: “Chi è in pace con se stesso non vede rivali ovunque. Esistono i giochi, le esperienze, i percorsi che iniziano e finiscono. Ma la vita vera, per me, è sempre stata altro”.

Per lei ciò che conta è coltivare le sue passioni, come ballare, emozionarsi e restare sempre fedele al suo cuore. Shaila Gatta pensa che bisogna trasformare le ferite in esperienze perché sennò non servono a niente. Ha poi aggiunto: “Perdonare dentro di sé è sempre il primo passo per imparare qualcosa da quello che viviamo e dargli un senso”.