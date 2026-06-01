Mascia Ferri ha fatto il provino per l’Isola dei famosi: “Ero piaciuta agli autori”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vi ricordate di Mascia Ferri? Si fece conoscere dai telespettatori nel 2001 con la sua partecipazione al Grande Fratello, era tanta la visibilità che aveva ottenuto dopo il reality ma da moltissimi anni è lontana dai riflettori.

Intervistata da Fanpage ha fatto sapere che uscita dalla ‘bolla’ dopo il reality si è costruita una vita diversa e lontana dal mondo dello spettacolo, insieme al marito gestisce cinque locali a Ravenna. L’ex gieffina ha rivelato di essere stata contattata dal Grande Fratello e dalla redazione dell’Isola dei famosi.

Mascia Ferri torna in televisione dopo anni? Le rivelazioni dell’ex gieffina sull’Isola dei famosi

L’ex gieffina ha fatto sapere di aver fatto il provino per la nuova edizione dell’Isola dei famosi, ha però svelato che non farà parte del cast. Come mai? Queste le sue parole: “Ho avuto questioni familiari importanti da affrontare, altrimenti credo che sarei partita. Ero piaciuta agli autori“.

Mascia Ferri non ha detto di no in merito alla possibilità di partecipare ad un nuovo reality dopo il Grande Fratello, ha però precisato che non sarà mai lei a proporsi. A detta sua fa piacere essere cercati e in caso arrivasse una proposta valuterebbe diversi fattori, soprattutto il lavoro. L’ex gieffina ha detto che prima dovrebbe capire cosa le farebbero fare perché non rischierebbe di compromettere quello che ha creano negli anni. Ha poi aggiunto: “Non ho la sete di celebrità, non devo fare niente per forza”.