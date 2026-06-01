La Promessa, anticipazioni dall’8 al 14 giugno 2026: tensioni a palazzo e nuovi sospetti su Lorenzo

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Le nuove puntate di La Promessa, in onda dall’8 al 14 giugno 2026, riportano il pubblico dentro le mura del palazzo dove segreti, tensioni familiari e amori irrisolti continuano a intrecciarsi senza sosta. La situazione di Rafaela sembra finalmente migliorare, ma il ritorno del barone de Valladares riaccende vecchie paure e mette Catalina e Adriano davanti a scelte difficili. Nel frattempo, Manuel festeggia un importante traguardo, mentre Curro inizia a sospettare che Lorenzo nasconda molto più di quanto voglia far credere.

La settimana si preannuncia intensa: quali conseguenze avrà il ritorno del barone? Manuel riuscirà a concentrarsi sui suoi progetti nonostante i sentimenti irrisolti? E cosa scoprirà Curro su Lorenzo?

La Promessa: Rafaela migliora, ma il barone torna a minacciare la famiglia

La settimana si apre con una notizia che porta un po’ di sollievo: Rafaela mostra segni di miglioramento grazie alle cure del dottor Guillen. La sua ripresa, però, non basta a rasserenare l’atmosfera, perché Catalina e Adriano restano fermi nella loro decisione di non cedere alle pressioni del barone de Valladares. La tensione cresce quando il barone si presenta a palazzo, deciso a riaffermare il proprio potere.

Catalina non si lascia intimidire e lo accusa apertamente di essere il responsabile dell’assenza dei medici che avrebbero dovuto visitare la figlia. Il confronto è duro, e l’ombra del barone torna a incombere sulla famiglia, riportando a galla vecchie ferite e nuovi timori.

Nel frattempo, la vita a palazzo continua a scorrere tra scontri e incomprensioni. Martina e Catalina finiscono per litigare, mentre Lorenzo rimprovera Curro con una durezza che sorprende tutti. A intervenire è Teresa, che riesce a riportare la calma, anche se l’episodio lascia un segno evidente nei rapporti interni.

La Promessa: Manuel festeggia il successo del motore, ma il cuore lo tradisce

Mentre le tensioni familiari aumentano, Manuel vive un momento di grande soddisfazione. Insieme a Enora e Tono celebra il successo del motore, un progetto che ha richiesto impegno e determinazione. Don Pedro conferma che tutto funziona alla perfezione, e il gruppo inizia già a discutere dei prossimi passi.

Ma dietro l’entusiasmo professionale si nasconde un turbamento emotivo. Enora si accorge che Manuel non ha mai smesso di amare Jana, e il suo sguardo tradisce un sentimento che continua a tormentarlo. Il giovane cerca di concentrarsi sul lavoro, ma ogni traguardo sembra riportarlo indietro, verso ciò che ha perso e che forse non ha mai davvero lasciato andare.

Nel frattempo, Santos confessa a Ricardo che sua madre Ana lo ha manipolato per ferire lui e la sua famiglia. Una rivelazione che apre nuovi scenari e che potrebbe cambiare i rapporti tra i personaggi coinvolti.

Ricardo, intanto, avverte Pia che Santos è arrabbiato con lei, mentre Curro le esprime la sua gratitudine, mostrando un lato più sensibile e maturo.

Curro sospetta di Lorenzo e nuovi segreti emergono a palazzo

Il rapporto tra Curro e Lorenzo si fa sempre più teso. Lorenzo ordina a Cristobal di licenziare Curro, ma lui si rifiuta, convinto che il ragazzo non meriti un trattamento così duro. La decisione di Cristobal sorprende Lorenzo, che inizia a perdere il controllo della situazione.

Curro, sempre più sospettoso, decide di confidarsi con Angela e le rivela i suoi dubbi su Lorenzo. Le sue parole aprono una crepa che potrebbe allargarsi nelle prossime puntate, soprattutto perché Lorenzo sembra determinato a mantenere il suo potere a qualsiasi costo.

La settimana si chiude con un clima carico di tensione. Il barone continua a muoversi nell’ombra, Lorenzo perde terreno, e Curro si avvicina sempre di più a una verità che potrebbe cambiare tutto. Nel frattempo, Manuel prova a concentrarsi sui suoi progetti, ma il cuore lo riporta sempre verso Jana, mentre Catalina e Adriano cercano di proteggere la famiglia da nuove minacce.