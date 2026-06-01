Un Posto al Sole, spoiler 1 giugno 2026: Alberto vuole cercare Anna, Silvia vuole impedire a Michele…

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 1 giugno 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Rosa non potrà più fare assenze a scuola per non rischiare di perdere l’anno, intanto Michele sembra aver trovato un comico che gli piace per il nuovo programma radiofonico.

Spoiler Un posto al sole 1 giugno 2026: Gianluca scopre la verità su Alberto e Anna?

Dopo aver rivelato la verità a Niko sulla sua relazione con Anna, Alberto gli dirà che sta pensando di recarsi nel casale di campagna della madre perché pensa che potrebbe essere andata lì dopo averlo lasciato. Gianluca scoprirà che la complicata relazione del padre è con la Toscano?

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che il rapporto tra Ornella e Raffaele sarà sempre più in crisi dopo il grosso litigio scoppiato tra loro a causa della vicinanza della Bruni a Vanni. Silvia noterà che il marito sta per compiere un passo falso con Ferri e cercherà di impedirglielo.