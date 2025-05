Lorenzo Spolverato, duro sfogo sui social: “Basta, sto pensando alla mia vita”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nelle scorse ore durante una diretta su Instagram Lorenzo Spolverato si è lasciato andare ad un duro sfogo social contro i fan.

La sua chiacchierata storia d’amore con Shaila Gatta è finita da circa due mesi ma in molti a quanto pare non si sono ancora rassegnati e sperano ancora in un loro ritorno di fiamma. L’ex gieffino di recente aveva chiesto ai fan degli ‘Shailenzo’ con gentilezza di non inviargli più regali di coppia perché in questo modo per lui è più difficile voltare pagina però hanno continuato a mandarglieli e lui è sbottato.

Lorenzo Spolverato sbotta sui social: cosa ha detto l’ex gieffino sui regali di ‘coppia’

Per l’ennesima volta l’ex gieffino ha chiesto ai fan di smetterla con i regali di coppia, li ha anche accusati di essere pesanti. Visibilmente infastidito ci ha tenuto a precisare che lui ha deciso di fare la sua vita e di seguire la sua strada, fregandosene dei regali di coppia che sono destinati a finire sotto il letto perché in questo momento sta pensando alla sua vita.

Lorenzo Spolverato si è poi rivolto alle 3300 persone che stavano seguendo la sua diretta social dicendo che erano liberi di andare via se non volevano accettare il fatto che lui abbia deciso di pensare solo alla sua vita con la voglia di andare avanti per la sua strada.