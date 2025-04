Lorenzo Spolverato è ancora innamorato di Shaila, l’appello: “Ascolta il tuo cuore”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La chiacchierata storia d’amore tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta è giunta al capolinea durante la finale del Grande Fratello. Le parole dell’ex gieffina, che ha definito il loro amore come tossico, hanno spiazzato il modello milanese ma lui continua a credere che c’è ancora speranza per loro.

Dopo il reality l’ex velina di Striscia la notizia ha lanciato nuove pesanti accuse nei confronti di Lorenzo Spolverato, tra le varie cose ha fatto sapere che quello dell’ex gieffino era un amore narcisistico. Nelle scorse ore lui ha fatto un appello a Shaila Gatta e senza giri di parole ha fatto sapere di essere ancora innamorato di lei.

Lorenzo Spolverato spera in un confronto con Shaila Gatta: cosa ha detto l’ex gieffino

Riferendosi alla rottura con Shaila Gatta l’ex gieffino ha fatto sapere che non conosce le motivazioni che l’hanno spinta a mettere fine alla loro relazione, però aspetta di smontarle tutte. A detta sua lei è vittima delle informazioni ma ci ha tenuto a precisare che è davvero innamorato di lei. Tra le varie cose ha svelato: “Ho provato a chiamarla, ho provato a scriverle. Ma silenzio totale. Per quello che c’è stato e che vorrei recuperare, vorrei un confronto: non ce lo meritiamo forse dopo sei mesi chiusi insieme nella Casa?“

E ancora: “Le faccio un appello, le dico che dovrebbe ascoltare il suo cuore e nessun altro. Ma non si può fermare tutto questo? L’amo ancora“. Lorenzo Spolverato è consapevole del fatto che i suoi modi non erano sempre corretti, pensa però che Shaila Gatta si era affezionata anche ai suoi sbagli. L’ex gieffino ha anche detto di esserci ancora per lei, nonostante il dispiacere e la delusione. L’ex gieffina gli darà la possibilità di avere un confronto? Non ci resta che attendere per scoprire cosa succederà tra loro.