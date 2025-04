Lorenzo Spolverato dedica un post a Shaila Gatta: “Il silenzio non è tacere…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A distanza di due settimane dalla finale del Grande Fratello continua a far discutere il rapporto tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. La loro storia d’amore è giunta al capolinea proprio durante l’ultima puntata del reality, a mettere un punto definitivo è stata l’ex gieffina dopo aver capito che il loro era un amore tossico.

Anche dopo il reality ha ribadito quanto sia delusa e amareggiata per aver permesso all’ex fidanzato di trattarla come non meritava nella casa più spiata d’Italia, pensa che quello del modello milanese sia un amore narcisistico. Lorenzo Spolverato, invece, continua a ribadire di essere ancora innamorato di Shaila Gatta e spera che i due possano avere presto un confronto.

Shaila Gatta, il posto di Lorenzo Spolverato è dedicato a lei? Cosa ha detto l’ex gieffino

Nelle scorse ore una storia pubblicata dall’ex gieffino sul suo profilo Instagram non è passata inosservata, in molti sono convinti che le sue parole fossero chiaramente dedicate all’ex velina di Striscia la notizia. Lorenzo Spolverato ha fatto un lungo discorso sul silenzio.

Tra le varie cose si legge: “Il silenzio non è tacere né mettere a tacere, è un invito, è stare in compagnia di qualcosa di tenero e avvolgente, dove tutto è già stato detto. Il silenzio sorride”. Dopo le tante domande dei fan Deianira Marzano ha fatto sapere che il testo di Lorenzo Spolverato era davvero dedicato a Shaila Gatta. A detta sua parla del silenzio dell’ex gieffina, del fatto che non si fa sentire, però non lo vive come distanza o indifferenza. L’esperta di gossip ha poi aggiunto: “In quel silenzio lui ci sente tanto, ci legge emozioni, parole non dette, forse anche sentimenti”.