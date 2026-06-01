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40 turisti francesi arriveranno al Gino Lisa per un tour culturale in Puglia

Il prossimo 2 giugno 2026 quaranta turisti francesi provenienti dalla Savoia atterreranno all’aeroporto Gino Lisa di Foggia per iniziare un itinerario culturale alla scoperta della Puglia organizzato da Italian Lands Tour Operator, in collaborazione con un importante operatore francese specializzato nel turismo culturale.

Il gruppo trascorrerà i primi giorni del soggiorno nella provincia di Foggia visitando Lucera, Troia, le Isole Tremiti, la Foresta Umbra, Monte Sant’Angelo e Vieste, prima di proseguire verso altre destinazioni pugliesi.

La scelta di utilizzare l’aeroporto Gino Lisa come punto di arrivo rappresenta un segnale importante per il territorio e conferma come lo scalo foggiano possa diventare una valida porta d’accesso alla Puglia per gruppi e visitatori provenienti dall’estero.

«Per chi opera da anni nel turismo incoming, questo arrivo rappresenta una soddisfazione particolare» dichiara Maria Guglielmi, titolare di Italian Lands Tour Operator. «Abbiamo scelto di inserire il Gino Lisa all’interno di questo itinerario internazionale perché crediamo nelle potenzialità dell’aeroporto di Foggia e nella capacità del nostro territorio di accogliere visitatori provenienti dall’Italia e dall’estero. La provincia di Foggia offre un patrimonio straordinario di storia, cultura, natura e tradizioni che merita di essere conosciuto e valorizzato all’interno dei grandi itinerari pugliesi.»

Da anni Italian Lands Tour Operator promuove la Puglia sui mercati nazionali e internazionali costruendo itinerari che, accanto alle destinazioni più conosciute, valorizzano il Gargano, i Monti Dauni e l’intero territorio della provincia di Foggia, contribuendo a far conoscere luoghi di grande fascino ancora poco presenti nei circuiti turistici più consolidati.

L’iniziativa si inserisce in un percorso avviato da tempo da Maria Guglielmi nel settore del turismo organizzato e dei collegamenti aerei legati all’incoming e all’outgoing. Già il 29 dicembre 2010 organizzò infatti il primo volo charter in partenza dall’aeroporto Gino Lisa verso Mostar con la compagnia Darwin Airlines e circa cinquanta passeggeri a bordo, esperienza che evidenziò le potenzialità dello scalo foggiano nell’apertura verso nuovi mercati turistici.

L’arrivo dei quaranta visitatori francesi rappresenta un segnale concreto e incoraggiante: la provincia di Foggia può svolgere un ruolo sempre più importante nell’offerta turistica pugliese e l’aeroporto Gino Lisa può contribuire in maniera significativa alla sua crescita, favorendo un turismo culturale di qualità e una distribuzione più equilibrata dei flussi sul territorio regionale.

Maria Guglielmi

Italian Lands Tour Operator