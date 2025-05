Lorenzo Spolverato e la richiesta su Shaila: “Voglio andare avanti, basta parlare di lei”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Moltissimi fan di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta non si sono ancora rassegnati in merito alla fine della loro chiacchierata e tormentata storia d’amore, lui però ha fatto loro una richiesta.

Sono passate settimane dalla loro rottura e non c’è stata nessuna riconciliazione, ad oggi sembra infatti che la loro relazione sia definitivamente chiusa. L’ex gieffino non ha mai nascosto di provare ancora un forte sentimento nei suoi confronti, nelle scorse ore però ha confermato che tra loro non ci sarà un ritorno di fiamma.

Lorenzo Spolverato vuole voltare pagina dopo la rottura con Shaila: cosa ha detto sui social

L’ex gieffino sul suo profilo Instagram ha fatto sapere ai suoi seguaci che il sui desiderio è quello di andare avanti con la sua vita e superare la delusione per la fine della sua relazione con Shaila Gatta.

Dopo aver detto che non deve dare spiegazioni a nessuno ha fatto una richiesta ai fan: “Chiedo a chi mi vuole bene davvero di evitare di parlarmi di lei perché sono molto carine le cose che mandate, però effettivamente non mi aiutano ad andare avanti“. Lorenzo Spolverato ha fatto sapere che ogni giorni riceve moltissimi tag però vorrebbe che tutto questo finisse perché in questo modo per lui è ancora più difficile superare la delusione.