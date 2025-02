Lorenzo Spolverato fuori controllo al GF, Shaila Gatta vuole uscire: “Mi sta distruggendo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta stanno affrontando una nuova turbolenza al Grande Fratello e questa volta sembra che la situazione sia più delicata del solito. Sembra che il gieffino abbia perso il controllo nella casa più spiata d’Italia, in molti infatti nella notte lo hanno sentito urlare contro la fidanzata.

Durante una chiacchierata Stefania e Mattia si sono lasciati sfuggire alcuni dettagli in merito alla sfuriata del modello milanese. Hanno raccontato che dopo aver aperto l’armadio dell’ex velina Lorenzo Spolverato ha strappato tutti i fogli che gli aveva scritto lei, ha anche sbattuto il quadro verde a terra.

Shaila Gatta minaccia di abbandonare il Grande Fratello dopo la sfuriata di Lorenzo Spolverato

Nelle scorse ore la gieffina si è lasciata andare ad un duro sfogo con Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli. Riferendosi alla furiosa lite con il fidanzato ha detto: “Non avete visto la scenata che ha fatto Lorenzo. Ha aperto il mio armadio, ha strappato tutte le cose dentro, ha preso le cose e le ha buttate su un altro letto“.

Sembra che Shaila Gatta non tolleri più gli alti e bassi con Lorenzo Spolverato al Grande Fratello, ha infatti rivelato che in puntata chiederà ad Alfonso Signorini di uscire perché il fidanzato la sta distruggendo. La ballerina si è detta stanca delle scenate plateali e incredibili del gieffino, tutto quello che sta facendo non gli piace. A detta sua deve salvarsi prima che sia troppo tardi, inoltre pensa che lui debba rendersi conto dei problemi che ha, dopodiché ha aggiunto: “Guardate che lui è fuori controllo, è fuso, fuori controllo davvero“.