Lorenzo Spolverato preoccupato al GF, nuovo confronto con Shaila: “Fuori andiamo avanti tre settimane”

Cosa sta succedendo tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta al Grande Fratello? I due da quando stanno insieme hanno spesso fatto i conti con gli alti e bassi della loro relazione nata nella casa più spiata d’Italia. Nelle scorse ore lui si è sfogato con Maria Teresa e Mattia e non ha nascosto i dubbi sulla sua storia d’amore con l’ex velina di Striscia la notizia.

Il gieffino ha chiaramente detto di essere molto preoccupato perché è ben consapevole che fuori dal Grande Fratello le cose potrebbero cambiare. Ai suoi compagni di avventura ha detto che lui ha scelto Shaila Gatta, ma lo ha fatto lì dentro, in un reality, fuori però ci saranno molte distrazioni e situazioni. Ha paura di quello che potrebbe succedere fuori, ha poi svelato: “Io mi conosco e sono molto geloso e il fuori non è come qui dentro per tante cose diverse”.

Nuovo confronto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello: la relazione fuori non durerà?

Nelle scorse ore c’è stato un nuovo confronto tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta durante il quale lui l’ha accusata di pensare solo ai suoi bisogni e di essere poco empatica. A parer suo il comportamento della gieffina spesso li spinge a scontrarsi e questo potrebbe mettere a rischio la loro relazione fuori dal Grande Fratello.

Alla fidanzata Lorenzo Spolverato ha detto che sta facendo cosa che non gli piacciono, si sente inculcato e la cosa lo infastidisce. Tra le varie cose l’ha invitata a pensare a quando saranno fuori, dove potranno conoscersi meglio, dopodiché ha chiaramente messo in dubbio la loro relazione dicendo che potrebbe non sopravvivere fuori dalla casa più spiata d’Italia. Queste le sue parole: “Se continuiamo così litighiamo, andiamo avanti tre settimane e fuori da qui non facciamo nulla e basta”.