Lorenzo Spolverato deluso da Shaila Gatta al GF, lei sbotta: “Sei un egoista”

Continuato gli alti e bassi tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta al Grande Fratello. I due da poco hanno festeggiato con tanto di torta quattro mesi di relazione, lei si è emozionata di fronte al gesto del fidanzato e ci ha tenuto a sottolineare quanto siano fortunati.

Come al solito, però, dopo un momento di dolcezza e romanticismo si sono ritrovati di nuovo a discutere nella casa più spiata d’Italia. Il motivo? Perché il gieffino non ha sentito la vicinanza della fidanzata durante un suo momento di sconforto. Nelle scorse ore il modello milanese sentendo molto la mancanza della madre si è lasciato travolgere dalla tristezza e si è isolato in giardino. Quando l’ex velina di Striscia la notizia lo ha raggiunto per confortarlo ha dovuto fare i conti con l’atteggiamento piuttosto scontroso del fidanzato.

Le parole di Lorenzo Spolverato feriscono Shaila Gatta al GF: la dura reazione della gieffina

Lorenzo Spolverato visibilmente infastidito e deluso dall’assenza della fidanzata le ha fatto notare che avrebbe voluto che fosse stata al suo fianco prima. A detta sua non c’era nel momento in cui ne aveva bisogno, a differenza di MariaVittoria, Giglio e Amanda che invece gli sono stati accanto. Di fronte alle parole del fidanzato Shaila Gatta non ha reagito affatto bene. Stanca dei suoi rimproveri gli ha detto con tono ironico e infastidito che per fortuna ha i suoi amici che gli stanno vicino e sono più empatici della sua fidanzata.

Dopo aver detto al gieffino che le parole hanno un peso Shaila Gatta gli ha detto che le sue parole l’hanno non poco ferita. Poco dopo i due hanno provato ad avere un chiarimento, lei rivolgendosi a Lorenzo Spolverato ha detto: “Non è giusto che io mi senta dire che non ci sono stata e che avrei dovuto esserci. Io ci sono sempre per te, non sei solo”. Per poi aggiungere: “Tu non ti metti in discussione, sei egoista”.