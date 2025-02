Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato fingono al Grande Fratello? Interviene Signorini: “È grave”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri sera durante la 34esima puntata del Grande Fratello come sempre Alfonso Signorini è tornato a parlare del turbolento rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Da quando è scattata la scintilla tra loro nella casa più spiata d’Italia hanno sempre alternato momenti di passione e romanticismo a duri litigi, la loro relazione è infatti caratterizzata da continui alti e bassi.

In molti da mesi li accusano di essere interessati solo ad ottenere visibilità ed è per questo che spesso si lasciano andare a dichiarazioni d’amore plateali e litigi furiosi con lo scopo di catturare l’attenzione dei telespettatori. Anche Mattia Fumagalli la pensa in questo modo e non si è fatto scrupoli a dirlo in diretta. Il gieffino ha di nuovo accusato Shaila Gatta di essere una falsa, l’ha definita una primadonna e la regina dei monologhi. Come ha reagito lei? Lo ha accusato di avere manie di protagonismo.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato litigano a favore di telecamera? Il duro attacco di Mattia Fumagalli

Mattia Fumagalli si è difeso dall’accusa di Shaiala Gatta con un duro attacco nei suoi confronti e in quelli di Lorenzo Spolverato. Queste le sue parole: “Non sono come voi che fate pace e vi mettete a favore di telecamera e luci, non fatemi ridere. E poi accusate me di cercare la clip, ma per favore”.

Durante lo scontro tra il gieffino e l’ex velina di Striscia la notizia è intervenuto anche Alfonso Signorini. Il conduttore a Mattia ha chiesto: “Secondo te Lorenzo e Shaila litigano e fanno la pace a comando? Quello che dici è gave eh”. Lui non ha assolutamente cambiato idea, anzi ha confermato il suo pensiero.