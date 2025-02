Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, nuove incomprensioni al Grande Fratello: “Togli questo atteggiamento”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non dura mai a lungo il sereno tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello, spesso si ritrovano a fare i conti con nuove incomprensioni che li spingono a discutere. Sin dall’inizio il loro rapporto è stato caratterizzato da alti e bassi e nelle scorse ore sono nati nuovi attriti che li hanno portati a discutere.

Cosa è successo questa volta? Al gieffino non è andato affatto giù il fatto che la fidanzata gli abbia dimostrato di non aver gradito un suo bacio. Mentre erano in giardino con un atteggiamento alquanto serio le ha detto che quando lei è un po’ con sì, nel senso che non è nel mood giusto, dovrebbe dirglielo prima. Lei però ha negato di aver reagito come pensa lui e gli ha fatto notare che i baci non si devono certo elemosinare.

Nuovi attriti tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al GF: i due discutono nella casa

La chiacchierata degli ‘Shailenzo’ ha subito preso una brutta piega ed è scoppiato un nuovo scontro tra loro. Visibilmente infastidito Lorenzo Spolverato alla fidanzata ha detto: “Togli questo atteggiamento, non sono tuo fratello. Io con te non ho questo atteggiamento, non ti ho chiamato zia, non ti ho chiamata sorella”.

Il gieffino ha continuato dicendo che nei suoi confronti lui ha rispetto e l’ha rimproverata per averlo trattato male durante la 33esima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera. A detta sua gli ha dato del compagno del ca**o davanti a tutti e lei nemmeno lo ricorda. L’atteggiamento di Shaila Gatta ha infastidito non poco il modello milanese, mentre discutevano le ha chiesto di modificare il suo linguaggio perché trova esagerato il modo in cui a volte dice le cose. Lei subito dopo è andata via stupita e infastidita e non si sono più parlati, ci sarà presto un chiarimento? Non ci resta che attendere per scoprirlo.